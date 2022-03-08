GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray için şok iddia! "Oyuncular Barcelona maçına nasıl bilet buluruz düşüncesinde"
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a karşı 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, sarı kırmızılı ekibin oyuncuları hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Özcan, "Galatasaraylı oyuncuların kafası Koyaspor maçında değildi. Oyuncular 'Barcelona maçına nasıl bilet buluruz, hangi yakınımız gider?' gibi düşünceler vardı. Takım olarak Barcelona maçına girdiler." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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