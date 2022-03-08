GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray tarihi dönemeçten geçiyor"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Galatasaray'da 10 gün içinde 4 tane maç var. Barcelona, Beşiktaş, Barcelona rövanş ve Gaziantep FK. Sarı kırmızılılar bu 10 gün içinde yönetimsel anlamda, muhalefet anlamında, taraftar anlamında tarihi dönemeçten geçecek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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