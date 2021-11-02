GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir açıkladı! Felipe Melo transfer edilecek mi?

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında soruları yanıtladı. Felipe Melo'nun transferi hakkında sorulan soruya Epzödemir, "Felipe Melo ilgili bir çalışmamız yok. Fatih Hoca'dan gelen rapor doğrultusunda 6 numara için bir çalışma var. Eksikler varsa gidereceğiz. Bütçemiz doğrultusunda farklı transferler de yapmaya çalışacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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