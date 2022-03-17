GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray Barcelona maçı için yola çıktı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Nef Stadyumu'nda İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. İlk maçta iyi bir performans sergileyen sarı kırmızılı ekip sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. Aslan zorlu maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıktı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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