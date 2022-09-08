GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray 5 çileğini bu şekllde tanıttı!
Transfer döneminde takıma kattığı isimlerle adeta şov yapan Galatasaray, son 5 yıldızını özel bir paylaşım ile tanıttı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Milot Rashic bulunuyor. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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