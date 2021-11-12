GALATASARAY HABERLERİ - Usta yorumcu açıkladı! "Samuel Kalu Galatasaray'ın gündeminde"

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray'da gözler kanat transferinde. Usta yorumcu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında sarı kırmızılı ekibin gündeme aldığı ismi açıkladı. Domaç'a göre Galatasaray, Samuel Kalu ile ilgileniyor. Domaç, "Kanat bölgesine oyuncu aranıyor. O noktada da Samuel Kalu ismi ön plana çıkıyor. Galatasaray sezon başında da Kalu ile ilgilenmişti." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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