GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Victor Nelsson sözleri! "25 milyon Euro'luk oyuncu değil"
2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi ve mücadeleyi Fransa 2-1 kazandı. Galatasaraylı Victor Nelsson, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, 24 yaşındaki stoperin transfer ihtimalini ve bu maçtaki performansını değerlendirdi. Aktan, "Sol stoperde olmasına karşın hatasız oynadı, ihtiyacı olanın alması gereken bir oyuncu. 25 milyon Euro'luk bir oyuncu mu orası tartışılır, bir Virgil van Dijk değil." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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