GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Galatasaray yorumu! "Daha çok göreceğiz"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray evinde İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. Sarı kırmızılılar ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapattı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Aslan'ın ilk yarı performansını değerlendirdi. Akcan, "O gol sürekli çalışılmış bir goldü. Sağ ayağıyla yapıldığı için kale içine falso alamaz zaten. Takım birinci direğe koşunca penaltı noktası ve kale arkası boş kaldı. Marcao da o pozisyonda boş kaldı. Bundan sonra Galatasaray'dan duran top gollerini daha çok göreceğiz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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