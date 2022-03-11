GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Domenec Torrent sözleri! "Fatih Terim'den ilham aldı"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın Barcelona maçını değerlendirdi. Dindar, "Barcelona maçı çok önemsedi. Bütün yıldızları süre aldı. Bir Avrupa Ligi maçı değil de sanki Şampiyonlar Ligi maçı gibiydi. Barça çok kazanmak istedi ama "Hoca mıdır bu?" dediğimiz Torrent rakibi iyi analiz etti. Domenec Torrent, Fatih Terim'in Avrupa'daki gerçekçi oyun felsefesinden esinlendi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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