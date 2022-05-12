GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan sözleri! "Bir Nuri Şahin olamaz"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, sarı kırmızılı takımın gündemi hakkında konuştu. Galatasaray'ın deneyimli oyuncuları Muslera ve Arda Turan'ın açıklamalarını değerlendiren Aktan Arda Turan için, "Teknik adamlığa geçiş hamlesi gibi geldi bana. Bunun için çok erken. Bir Fatih Terim olsaydı önünde ona kalkan olacaktı. Ama kalkansız savaşa girerse bir Nuri Şahin olamaz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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