GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da seçim heyecanı! Son yaşananları A Spor yorumcusu Ümit Aktan aktardı
Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, sarı kırmızılı camiada yaşananları canlı yayında aktardı. Aktan, "Dursun Özbek'in çatı adaylık konusunda çok istekli olmayacağını biliyorum. Kalan iki adaydan da sportif direktör nedeniyle Metin Öztürk'ün bir iki basamak geriye indiğini, Eşref Hamamcıoğlu'nun ise biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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