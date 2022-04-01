GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Arda Turan açıklaması! "Karagümrük maçında..."
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Takımın kaptanlarından Arda Turan uzun süredir kadro dışı durumundaydı. Zorlu maç öncesinde A Spor yorumcusu Nevzat Aydın, Turan hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Dindar, "Arda, Karagümrük maçının kadrosuna alınacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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