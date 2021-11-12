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GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye sert eleştiri! "Artık bir hayali yok"

A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Son Sayfa programında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Kelleci, "Galatasaray'da takım içinde maaş adaletsizliğini yok etmen lazım. Genç oyuncuların hayali Avrupa'nın büyük liglerinde kariyerine devam etmek. Feghouli'nin ben artık bir hayali olduğunu düşünmüyorum, bu paraları vermeye gerek yok" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
12.11.2021
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Sert eleştiri! Artık bir hayali yok Sert eleştiri! "Artık bir hayali yok" 12.11.2021
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