11 Kasım 2021, Perşembe
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın gözü bu 3 isimde! Terim'in isteği gerçekleşiyor
Galatasaray devre arasına hazırlanıyor. Eksik bölgelere transfer yapmak isteyen sarı kırmızılı ekipte 3 isim ön plana çıkıyor. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar 3 ismi açıkladı. Dindar, "Beka Beka çok değerli bir isim. İstanbul'daki maçta dikkat çekti. Gedson Fernandes'in devre arasında olma ihtimali çok yüksek. Fatih hoca Elneny'nin sezon başında olmamasından dolayı büyük hayal kırıklığı vardı ama Gedson gibi artık ihtimali yüksek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
11.11.2021
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