05 Aralık 2021, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'i o sözlerle eleştirdi! "Ligde ve Avrupa'da farklı"

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği İzmir temsilcisi Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemi olan Cüneyt Çakır'ın yönetimi, müsabakadan sonra çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi. Çorlu, "Fatih Terim ligde ve Avrupa'da farklı. Hocanın olmadığı her maç Galatasaray için tehlikedir. Fatih hocanın olmadığı 33 maçın 19'unda puan kaybı var. Hoca, Lazio maçında sahada olacak ama oyuncuların işi çok zor olacak ama teknik heyet ve futbolcular çok demoralize durumdalar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
05.12.2021
ABONE OL

Terim’i o sözlerle eleştirdi! Ligde ve Avrupa’da farklı Terim'i o sözlerle eleştirdi! "Ligde ve Avrupa'da farklı" 05.12.2021
G.Saray maçı sonrası patladı! Çakır puanları çaldı G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" 05.12.2021
G.Saray’ın golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı 04.12.2021
Toroğlu’dan çok sert VAR sözleri! Sen baltasın balta Toroğlu'dan çok sert VAR sözleri! "Sen baltasın balta" 04.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Toroğlu yorumladı! Halil’in golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı! Halil'in golünden önce faul var mı? 04.12.2021
Burak Elmas basının karşısına çıktı! Burak Elmas basının karşısına çıktı! 04.12.2021
Gözler Terim’in tercihlerinde! Yapacağı tek değişiklik... Gözler Terim'in tercihlerinde! "Yapacağı tek değişiklik..." 04.12.2021
Uluç’tan çarpıcı sözler! Manşetlere çıkmayı çok seviyor Uluç'tan çarpıcı sözler! "Manşetlere çıkmayı çok seviyor" 03.12.2021
O maçla geri dönüyor! Sacha Boey... O maçla geri dönüyor! Sacha Boey... 03.12.2021
Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! Aldığı zam... Çarpıcı Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Aldığı zam..." 03.12.2021
Burak Elmas’a sert sözler! G.Saray’a zarar veriyor Burak Elmas'a sert sözler! "G.Saray'a zarar veriyor" 03.12.2021
G.Saray’da şampiyonluklar yaşamak istiyorum "G.Saray'da şampiyonluklar yaşamak istiyorum" 02.12.2021
Canlı yayında açıkladı! G.Saray’da ilk ayrılık belli oldu Canlı yayında açıkladı! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu 02.12.2021
G.Saray’dan Mostafa Mohamed’e yeni sözleşme şartı G.Saray'dan Mostafa Mohamed'e yeni sözleşme şartı 02.12.2021
G.Saray’a şok sözler! Lige havlu atmış G.Saray'a şok sözler! "Lige havlu atmış" 01.12.2021
Burak Elmas toplantı öncesi basınla bir araya geldi! Burak Elmas toplantı öncesi basınla bir araya geldi! 01.12.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vitor Pereira'nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör