GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'i o sözlerle eleştirdi! "Ligde ve Avrupa'da farklı"

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği İzmir temsilcisi Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemi olan Cüneyt Çakır'ın yönetimi, müsabakadan sonra çok konuşuldu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Çakır'ı sert sözlerle eleştirdi. Çorlu, "Fatih Terim ligde ve Avrupa'da farklı. Hocanın olmadığı her maç Galatasaray için tehlikedir. Fatih hocanın olmadığı 33 maçın 19'unda puan kaybı var. Hoca, Lazio maçında sahada olacak ama oyuncuların işi çok zor olacak ama teknik heyet ve futbolcular çok demoralize durumdalar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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