GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'e şok sözler! "Bu zihniyetle..."

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını iyi geçirmedi. 13. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde ceza alan Fatih Terim 7 maçlık aradan sonra geri döndü. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Terim'in aldığı cezaları sert bir dille eleştirdi. Uluç, "Galatasaray golcü alsın ama öncesinde bir tane teknik direktör bulsun ya da Fatih hocam işinin başında kalır mısın desin. Fatih Terim'siniz ve bu eylemleri yaptıktan sonra ceza alacağınızı biliyorsun. Ancak devam ediyorsunuz. Sanki hep haklı gerekçeleriniz var. Bu zihniyetle devam ederseniz 2 golcü alsanız da yaramaz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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