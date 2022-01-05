05 Ocak 2022, Çarşamba

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GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas ve Fatih Terim arasında neler oluyor?

Galatasaray'da bir süredir gündemde olan Burak Elmas - Fatih Terim gerginliği iddiasını detayları ortaya çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda yaşanan bu gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Galatasaray'da eğer Fatih Terim ile devam edilmeyecekse masaya oturulup karar verilmesi gerekiyor. Ama ortada bir samimiyetsizlik var." dedi.
05.01.2022
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