GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Gedson Fernandes eleştirisi! "Bana manidar geliyor"
Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde sona yaklaştı. Çıkan haberlere göre sarı kırmızılı ekip Benficalı ismi 1.5 yıllığına kiralamak üzere. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ı transfer üzerinden eleştirdi. Çorlu, "Sezon başından beri sadece 48 dakika forma giymiş Gedson Fernandes'in transferini bugün açıklamak bana manidar geliyor. Galatasaray'ın ihtiyacı olan isim de değil. Galatasaray'ın ihtiyacı kaleci, 6 ve 10 numara." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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