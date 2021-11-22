GALATASARAY HABERLERİ - GS TV sunucuları Fenerbahçe'nin golüne böyle tepki verdi!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Kulüp televizyonunda yayınlanan programda Miguel Crespo'nun 90+4. dakikada attığı golden sonra Deniz Güler ve Serbay Şenkal'ın tepkileri gündem oldu. İşte o tepkiler! | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL