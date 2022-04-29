GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten seçim açıklaması!
Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi bir kez daha iptal edildi. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Seçimin 28 Mayıs'ta yapılması konusunda iki başkan adayı mutabık kaldı. Burak Elmas buna uyacağını söyledi ama fiili bir durum içine de girmedi. Hala top ortada dönüyor. Eminim ki kulüp başkanı bugün seçim tarihi açıklayacak ve bu kaos bitecek. Sayın Burak Elmas, istifa etmeyeceğini kesin ve net bir dille söyledi. Ali Sami Yen'in koltuğunda oturan bir başkan gereğini yapar. Hamamcıoğlu ise "Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına müdahale edilmiştir. Bundan önceki seçim sürecinde de olduğu gibi, 3. bir aday yetiştirilmeye çalışılıyor diye tahmin ediyorum. Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır. 3. adayın ismiyle ilgili ne bilgim ne de tahminim var. Belki de olmaz. Tahminim, 3. bir aday çıkacağı konusundadır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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