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GALATASARAY HABERLERİ - Eşref Hamamcıoğlu listesini teslim etti!

Galatasaray'da seçim süreci hızlandı. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu listesini teslim etti. Hamamcıoğlu yaptığı açıklamalarda, "Önemli bir sürece girdik. Listelerimiz zaten hazırdı. Arkamda gurur duyduğum ekibim burada. Galatasaray tarihinde yaşanmamış olaylar gerçekleşti. Hukukun çeşitli dayanaklarına yaslanarak iptal edilmiş bir seçim süreci yaşandı. Galatasaray'ın çok acil öncelikleri olmasına rağmen gecikme yaşadık." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

20 Mayıs 2022 | 16:36
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