ANTALYASPOR GALATASARAY SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Antalyaspor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Aslan'ın muhtemel 11'i!
Antalyaspor - Galatasaray Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak. Zorlu mücadelede Aslan'ın sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Annholt, Pulgar, Berkan, Halil Dervişoğlu, Babel, Kerem ve Gomis 11'i bekleniyor. Müsabaka 20 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Maç Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Antalyaspor - Galatasaray maçını CANLI izle...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı öncesinde Aslan'ın muhtemel 11'i! 20 Mayıs 2022 | 12:00
00:35
Antalyaspor - G.Saray maçına Lewa sürprizi! 20 Mayıs 2022 | 12:00
02:01
Galatasaray'da koltuk savaşları! 20 Mayıs 2022 | 12:00
00:37
Antalyaspor'dan G.Saray'a 'Ramiz Dayı'lı gönderme! 20 Mayıs 2022 | 12:00
01:21
Özbek'e flaş sözler! "Öztürk ile yola çıkmak... 20 Mayıs 2022 | 12:00
00:29
"Özbek'in listesinde Buruk var" 19 Mayıs 2022 | 12:00
00:29
Terim seçimde etkili olacak mı? 19 Mayıs 2022 | 12:00
00:48
Bombayı patlattı! Dursun Özbek seçilirse o isim gelecek 18 Mayıs 2022 | 12:00