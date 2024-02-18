GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Mauro Icardi sözleri! "Tatilden döndüğü belli"
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibin yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi değerlendirdi. Toroğlu, "Bugün biraz daha hareketli. Tatilden döndüğü belli oluyor." dedi. | Galatasaray haberleri
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