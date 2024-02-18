Erman Toroğlu: Galatasaray bu gece çok iyi antrenman yaptı!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından, "Galatasaray bu gece çok iyi antrenman yaptı." yorumunda bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun sözleri... | Galatasaray haberleri
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