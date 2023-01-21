Erman Toroğlu Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk yarısını yorumladı! "Orta sahası yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Antalyaspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray hücuma kalabalık bir şekilde çıkamıyor, beklenen futbolu oynamıyor. Antalyaspor oyuncuları daha akıllı oynuyor. Galatasaray'ın orta sahası yok" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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