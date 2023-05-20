GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan iki isme övgü dolu sözler! "İyi anlaşıyorlar"
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekipteki iki isim hakkında konuştu. Toroğlu, "Kerem ile Icardi iyi anlaşıyor. Kerem-Icardi A.Ş. gibi bir şey oldu Galatasaray'da. Hücumda zaten ikili oynuyorlar. Galatasaray 4-4-2 gibi bir şey oldu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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