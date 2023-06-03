GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yöneticiye flaş sözler! "Konuşun da görelim"
Galatasaray yöneticisi Erden Timur, sezon başında verdiği demeçle dikkat çekmişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Timur hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Varsa bir şey çıkarın. Yarın bir şey olur. bunu yapmayın. Cin olmadan şeytan olmaktan başka bir şey değil. Konuşuyorsunuz ama şimdi konuşamayacaksınız. Sezon bitti işte. Konuşun da bir görelim ne olmuş." dedi. | Galatasaray haberleri
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