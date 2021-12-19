GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Fatih Terim'e sert sözler! "Hep sen mi haklısın?"

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra kulüp televizyonuna konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, maçın hakemi Zorbay Küçük ile oyuncularının arasında geçen olaylar hakkında sert sözler serf etti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, Terim'in açıklamalarını değerlendirdi. Toroğlu, "Neyin hakemi Fatih hoca? Hakem ne yaptı sana? Galatasaray'ın başında olduğundan beri 1 sezon kadar atılmışsın hoca. Senin işin sahada olmak. Hep mi rakipler, hakemler vb. haksız Fatih hoca? Hep mi sen haklısın? Sen ligde saha içine girip topa vuruyorsun. Avrupa'da da vursana. Oyuncu hakemle dalga geçince iyi ama hakem karşılık verince kötü. Cüneyt'ten sonra Halil Umut Meler de elit hakem oldu. Senin hangi takımın elit seviyede? Zorbay Küçük de iyi giderse elit hakem olacak. Yeni FIFA kokartı taktı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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