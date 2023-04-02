GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Yunus'a Akgün'e verilen penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yunus Akgün'ün yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı kararını yorumladı. Toroğlu, "Zaten defans oyuncusu elini kaldırıyor. Pozisyon net penaltı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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