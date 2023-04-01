GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Mertens'e yapılan müdahalede kırmızı kart gerekir mi?
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Bu hareket kırmızının babası. Şu hareket gri mi? Gri ise VAR çağıramaz. Mertens'in bileği kırılsa 1 sene oynamayacak. Bir ayak yerde ve bir ayak basıyor. Hadi bakayım Lale Orta, VAR'daki konuşmaları bana anlat. Bırakın hikayeyi. Birisi bana açıklasın bu pozisyonu. Şu pozisyon kırmızı değilse hangi pozisyon kırmızı? Emre Akbaba'ya sorsam kırmızı der ama hakem, hakem değil." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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