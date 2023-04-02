Erman Toroğlu'dan flaş Mauro Icardi sözleri! "Böyle giderse..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Icardi böyle giderse yedek kalır. Birkaç ikili mücadeleye girdi yaprak gibi düştü. Faul alıyordu, defansın üzerinden kafa vuruyordu. Şimdi havaya yükselemiyor" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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