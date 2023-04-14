GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Victor Nelsson'un Mame Thiam'a yaptığı müdahale kırmızı kart mı?
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarının sonunda Victor Nelsson'un Mame Thiam'a yaptığı müdahaleyi değerlendirdi Toroğlu, "Hocam net kırmızı. Yorumsuz kırmızı. VAR nerede?" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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