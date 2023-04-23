GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu yorumladı! Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyona verilen penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltıyı yorumladı. Toroğlu, "Fenerbahçe-Ankaragücü maçındaki pozisyonda Arao tek ayak üzerinde alıp itiyor. Rashica ile Biraschi yanyana gelirken Rashica kendini atıyor. Ben vermem buna. Galatasaray'a veriyorsan diğeri babasıdır. Arao'nun müdahalesi 5 misli penaltı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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