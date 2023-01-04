GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Mertens'in pozisyonunda penaltı var mı?
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Dries Mertens'in Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Mertens'in yerde kaldığı pozisyon bana penaltımsı geldi. Mertens'e darbe var gibi gözüküyor ama görüntü iyi değil. " dedi. | Galatasaray haberleri
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