GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Mertens'in müdahalesi kırmızı kart mı?
Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Dries Mertens'in 55. dakikada yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Mertens'in ayağı baldıra geliyor. Daha tehlikeli yere tabanla gelse Allah muhafaza. Bu pozisyon sarı ile kurtarır. Çünkü yandan geliyor. Ayağını yan tutuyor." ifadelerini kullandı.
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