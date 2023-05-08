GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Cimbom'a verilen penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarının sonunda verilen penaltı pozisyonunu yorumladı. Toroğlu, "Deniz Türüç'ün yaptığı aptalca bir hareketti. Bunları yapmayacaksın. Aynı olay Ziraat Türkiye Kupası maçında da olmuştu ama hakem vermemişti. Burda tersten elini kaldırıyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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