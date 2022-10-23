GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu Sacha Boey'in kırmızı kartını IFAB kuralları ile yorumladı!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Mücadelede Sacha Boey kırmızı kart gördü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu IFAB kuralları ile yorumladı. Toroğlu, "Mesafe uzak. Topun yönü kaleye gitmiyor. Topu kazanma şansı yüzde 40 ile 60. Bariz değil. Savunma oyuncusu yok. Eğer topu Alanyalı oyuncu alsaydı ve Muslera müdahale yapsaydı Muslera kesin kırmızı görürdü." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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