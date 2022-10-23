Erden Timur'dan flaş Fenerbahçe maçı sözleri! "Pozisyonda el vardı"
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılıların Alanyaspor ile oynadığı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Timur, Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak "Pozisyonda el var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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