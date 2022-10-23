GALATASARAY HABERLERİ | Erman Toroğlu Mertens'in iptal edilen golünü değerlendirdi! "Kalenin içine girse..."
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Mücadelenin 3. dakikasında Mertens topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Topun tamamı geçseydi gol sayılırdı ama değil. Icardi kuralı bilmiyor. Madem düştün o zaman kalenin içine gir. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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