GALATASARAY HABERLERİ | Abdülkerim Bardakçı ve Sacha Boey Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmada Abdülkerim Bardakçı ve Sacha Boey direkt kırmızı kart gördü. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, iki oyuncunun 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynama ihtimallerini değerlendirdi. Toroğlu, "Boey bariz gol şansından atıldığı için 2 maç ceza görmez ama Abdülkerim neredeyse rakibinin ayağını kıracaktı. Abdülkerim 2 maç ceza yer." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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