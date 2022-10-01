GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Kalede Muslera'nın olması...
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray'da önceki maçlara nazaran daha fazla yardımlaşma var. Kalede Muslera'nın olması büyük avantaj." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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