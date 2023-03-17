GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu G.Saray'ın kırmızı kart beklediği pozisyonu yorumladı! "Dubois topa vurunca..."
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın 15. dakikasında Leo Dubois'e yapılan müdahale sonucu kırmızı kart bekledi. Hakem pozisyonda sarı kartına başvurdu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Bilerek mi basıyor yoksa pozisyon icabı mı basıyor? Ahmet topa ayağını uzatıyor. Dubois topa vurunca da geç kalıyor. Ben sarı veririm. Kolay kolay atmam. Gidip haşırt diye bassaydı farklı olay." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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