GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu G.Saray'ı bu sözlerle eleştirdi! "5 olması lazım"
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Ümraniyespor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın defans anlayışı iyi deyorduk. Bu akşam Galatasaray'ın defans anlayışının da kötü olduğunu gördük. Normal pozisyonlar gol olsa Ümraniyespor'un 5 gol atması gerekirdi." dedi. | Galatasaray haberleri
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