GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu Galatasaraylı yıldızı eleştirdi!
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Senden 4 kişi var. Rakip takımdan da 8 kişi var. 12 kişi arasında sıkışıyorsun. İneceksin çizgiye. Galatasaray'da herkes gol atmak istiyor. Yunus Akgün'ün başarılı olacağı yer çizgi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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