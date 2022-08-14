GALATASARAY HABERLERİ - Dursun Özbek'ten Nelsson sözleri! "Sevilla'dan teklif var ama..."

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor'u ağırladı. Çotanaklar maçı 1-0 kazandı. Maçtan sonra sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek Nelsson'un transfer süreci hakkında konuştu.

SEVİLLA'DAN TEKLİF VAR AMA...

Mikrofonlara konuşan Başkan Dursun Özbek, "Eksik kalan yönlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftaya konsantreyiz. Taraftarımız bizi desteklemeye devam edecektir. Onlardan ricam bu. Henüz sezonun başındayız. Cumhuriyetin 100. yılında başarıyı yakalamak için çalışıyoruz. Sevilla'nın Nelsson için bir teklifi var ancak istediğimiz rakam değil. Önemli bir oyuncu bizim için. İstediğimiz rakam gelmezse satmayı düşünmüyoruz" fiadelerini kullandı.