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GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Galatasaray sahada yok!

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bay haftasında Okan'ın verdiği izin ilk 45 dakikada da devam ediyor. Icardi sahada geziyor. Galatasaray'da ahenk ve baskı yok. Galatasaray diye bir takım yok sahada." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

15 Ekim 2022 | 21:00
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