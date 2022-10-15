GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş iddia! "Yeni hoca için görüşme..."
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından bomba gibi bir iddia paylaştı. Toroğlu, "Galatasaray yönetiminin yurt dışında teknik direktör çalışması yaptığı kulağıma geliyor. Okan'ın da kulağına gidiyordur." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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