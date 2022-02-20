GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu Burak Elmas gerçeğini açıkladı! "Her şeyi kapalı"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakkında bir gerçeği açıkladı. Toroğlu, "Birisiyle tanıştım. Liseden Burak Elmas'ın iyi arkadaşıymış. 'Hocam 2 gündür arıyorum ama her şeyi kapalı. Çok üstüne gidiliyor.' dedi bana. Takımdan bahsetmeden Galatasaray başkanının durumunu anlatayım dedim." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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