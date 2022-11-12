GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bu sezon ilk kez...
Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir ile Galatasaray kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray'ı bu sezon ilk defa takım olarak gördüm bu 45 dakikada. Çok şeyi doğru yaptılar. Bu skoru hak ettiler. Bireysel oyuncuları iyiydi ama takım olarak oynuyorlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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