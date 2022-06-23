Canlı yayında açıkladı! İşte Galatasaray'ın transfer planlaması
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Özcan, sarı kırmızılıların Okan Buruk hamlesi ve transfer gündemiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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